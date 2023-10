Die Börsen starteten recht erfolgreich in die neue Woche. Rückenwind gab es gleich in mehrfacher Hinsicht. Überraschen stark gesunkene Ölpreise kamen zusammen mit einem deutlichen Rückgang der hiesigen Inflation und darüber hinaus trauten die Bullen sich vor allem in den USA aus der Deckung. Entstanden ist daraus zumindest etwas Schwung, auch wenn die bekannten Sorgen lange nicht verschwunden sind.Anzeige:Ganz im Zeichen der Hoffnung stand gestern die Aktie von Siemens Energy (DE000ENER6Y0). Vor wenigen Tagen noch stürzte das Papier ins ...

