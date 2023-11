DJ Astrazeneca investiert 245 Millionen Dollar in Deal mit Cellectis

Von Ben Otto

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca will 245 Millionen US-Dollar investieren, um bei dem französischen Biotech-Unternehmen Cellectis einzusteigen und gemeinsam Therapeutika der nächsten Generation in den Bereichen Onkologie, Immunologie und seltene Krankheiten zu entwickeln. Wie der Konzern mitteilte, wird er im vierten Quartal zunächst eine Zahlung in Höhe von 105 Millionen Dollar an die in Paris ansässige Cellectis leisten. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 80 Millionen Dollar Kapitalbeteiligung für einen Anteil von 22 Prozent an dem Unternehmen und 25 Millionen Dollar in bar.

Vorbehaltlich behördlicher und anderer Genehmigungen ist eine weitere Kapitalbeteiligung in Höhe von 140 Millionen Dollar geplant, die Anfang 2024 abgeschlossen sein soll und die Gesamtbeteiligung an Cellectis auf 44 Prozent erhöhen wird. Astrazeneca plant, die Gen-Editierungstechnologien und Produktionskapazitäten von Cellectis zu nutzen, um neue Zell- und Gentherapieprodukte zu entwickeln.

Cellectis hat bei jedem der zehn Produktkandidaten Anspruch auf eine Optionsprämie für ein neues Prüfpräparat, verschiedene Meilensteinzahlungen zwischen 70 und 220 Millionen Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren.

Astrazeneca behält eine Option auf eine exklusive Lizenz für Produkte, die im Rahmen der Forschungskooperation entwickelt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2023 04:57 ET (08:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.