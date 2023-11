© Foto: Unsplash



Tesla hat die Geschworenen überzeugt, dass seine Autopilot-Technologie nicht für den Unfall verantwortlich war, bei dem ein kalifornischer Fahrer vor vier Jahren ums Leben kam. Die Aktie legte nach dem Urteil zu.Damit wurde das Fahrerassistenzsystem, das ein zentraler Bestandteil von Elon Musks Bemühungen ist, sein Elektroautounternehmen von der Konkurrenz abzuheben, gerechtfertigt. Die Geschworenen am Bundesgericht in Riverside, Kalifornien, stellten sich am Dienstag auf die Seite von Tesla. Die beiden überlebenden Passagiere, die schwer verletzt wurden, forderten 400 Millionen US-Dollar Schadenersatz für körperliche Verletzungen, seelische Qualen und den Verlust des Lebens des Fahrers. …