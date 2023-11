Die Wall Street hatte ihre Erholung am Vorabend fortgesetzt und auch die meisten asiatischen Börsen zeigten am Mittwochmorgen einen leicht positiven Trend. Mit Spannung erwarten die Anleger den US-Zinsentscheid am heutigen Mittwochabend. Die Entwicklung ist auch wichtig für die Chip-Hersteller wie Nvidia oder AMD. Erneut enttäuschende Wirtschaftssignale aus China belasteten nicht wie am Vortag. Die vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Industriestimmung ist im Oktober wieder unter die Expansionsschwelle ...

