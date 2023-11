Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Einen sehr starken Handelstag erlebte nun das Pharmaunternehmen Valneva. Die Aktie feierte ihre sehr starken Gewinne am Mittwoch. Es ging um ca. 6 % aufwärts. Die Notierungen sind aus dieser Sicht nun immerhin etwas stärker als zuvor. Allerdings hat sich noch keine Trendwende eingeleitet. Die kann noch kommen. Valneva: In einer Woche! In einer Woche nun soll das Unternehmen seine Zahlen zum 3. Quartal vortragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...