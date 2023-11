Im Rahmen eines Pressegesprächs haben die BayWa AG und die Deutsche Kreditbank AG (DKB) am 10. Oktober offiziell das Projekt Klima-Landwirtschaft in Thüringen gestartet. Mit dem Programm werden in sechs landwirtschaftlichen Betrieben in den nächsten drei Jahren Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt, von der BayWa engmaschig begleitet und wissenschaftlich ausgewertet. Projekt...

Den vollständigen Artikel lesen ...