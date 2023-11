Geberit spürt weiterhin die Flaute in Europas Baukonjunktur. So ist der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 klar zurückgegangen.Jona - Geberit spürt weiterhin die Flaute in Europas Baukonjunktur. So ist der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 klar zurückgegangen. Immerhin hat sich die Abwärtsdynamik im dritten Quartal abgeschwächt und die Profitabilität konnte gar gesteigert werden. Der Umsatz reduzierte sich von Januar bis September um 12,3 Prozent auf 2,39 Milliarden Franken...

