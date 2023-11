Am 22. Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Brenntag ISIN: DE000A1DAHH0 präsentiert und einen Artikel dazu mit folgender Überschrift veröffentlicht: "Brenntag: An der Unterstützung angekommen! Geht's jetzt aufwärts?" Im Text hatten wir unter anderem geschrieben: "Brenntag bewegt sich seit Monaten in einer breiten Seitwärtsrange, wobei der Kurs im Bereich um 77/78 Euro gedeckelt und an der Unterstützung bei etwa 67 Euro ...

