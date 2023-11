Las Vegas (ots/PRNewswire) -- Die 3-Millionen-Dollar-Investition bewertet das schnell wachsende Avayler-Geschäft, das vor etwas mehr als zwei Jahren eingeführt wurde, mit 60,5 Millionen Dollar- Bridgestone wird die Avayler-Technologie einführen, um seine Mobilitätslösungen und -anwendungen für Fahrer, Flottenmanager und Fahrzeugbesitzer zu verbessern- Die Kommerzielle Vereinbarung wird es Bridgestone ermöglichen, die Produkte von Avayler in Einzelhandelsgeschäften und mobilen Anwendungen zu nutzenDie Halfords Group plc (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.halfords.com%2F%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1698935576974000%26usg%3DAOvVaw1SM222PY39eI1hymW-lq2e&data=05%7C01%7Clnhubs%40prnewswire.com%7C506f9386633e42f991ef08dbdae84acb%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638344463445851020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vqg79fEvgUwc94kkMw8S8Z7UP%2Fl9zmwnGo2XHWY%2BUGY%3D&reserved=0), der größte britische Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund ums Auto und Fahrrad, gab auf der SEMA Show 2023 bekannt, dass Bridgestone, ein weltweit führendes Mobilitätsunternehmen, einen Anteil von 5 % an seinem Software-as-a-Service-Geschäft (SaaS) für die Automobilindustrie, Avayler (https://www.avayler.com/), erworben hat, wodurch das im Juli 2021 gestartete Unternehmen mit über 60 Mio. US-Dollar bewertet wird. Darüber hinaus wird die kommerzielle Vereinbarung es Bridgestone ermöglichen, die Produkte von Avayler in Einzelhandelsgeschäften und bei mobilen Anwendungen zu nutzen.Die SaaS-Lösung Avayler wurde von Halfords selbst entwickelt, um Kfz-Dienstleistungen über das ausgedehnte Werkstattnetz und die wachsende Zahl mobiler Lieferwagen zu verwalten. Sie bietet eine neue, vollständig integrierte, bahnbrechende Lösung, die es Automobilunternehmen, die an mehreren Standorten tätig sind, ermöglicht, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, indem sie ihren Kunden ein weitaus besseres Erlebnis bieten.Die Avayler-Plattform hat derzeit kein direktes Äquivalent auf dem Markt. Neben der Rationalisierung von Kundenbuchungen - online, telefonisch und in der Filiale - und der Auftragsabwicklung in der Werkstatt nutzt die mobile Funktion Algorithmen zur sofortigen Berechnung der verfügbaren Kundenzeitfenster entsprechend dem nächstgelegenen Lieferwagenstandort und der Verfügbarkeit von Teilen.Die Avayler-Plattform verwendet dynamische Preise, um diese Zeitnischen genau zu bewerten. Kfz-Dienstleister können die günstigsten und schnellsten Routen zu einem Kunden berechnen, die Produktivität der Mitarbeiter am Einsatzort maximieren, Angaben zum Verkehrsaufkommen auf der Straße machen und den Mitarbeitern detaillierte Checklisten zur Verfügung stellen, um einen sicheren und einheitlichen Service zu gewährleisten. Die Kunden können sogar den Standort und die voraussichtliche Ankunftszeit ihrer Serviceleistung verfolgen.Die Investition von Bridgestone in Avayler erfolgt nach einer Phase schnellen Wachstums. Der erste Kunde war American Tire Distributors Inc., einer der größten unabhängigen Lieferanten von Reifen für den Ersatzreifenmarkt in Nordamerika. Seitdem hat Avayler eine Reihe bedeutender Verträge mit Betreibern in aller Welt abgeschlossen, darunter Tirebuyer in den USA und Mobivia in Mitteleuropa."Die Investition von Bridgestone in Avayler ist eine wichtige Unterstützung durch eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Da Avayler erst etwas mehr als zwei Jahre alt ist, ist die Investition von Bridgestone in diesem Stadium ein Beweis für das Vertrauen in das Unternehmen und die Stärke der bahnbrechenden Lösung von Avayler, die es Automobilunternehmen ermöglicht, ihren Kunden einen vollständig integrierten On- und Off-Site-Support anzubieten", so Graham Stapleton, Chief Executive Officer von Halfords. "Bridgestone wird nicht nur Anteilseigner von Avayler, sondern wird die Lösungen von Avayler auch einsetzen, um seine eigenen Mobilitätslösungen und Anwendungen für Fahrer, Flottenmanager und Fahrzeugbesitzer zu unterstützen."Informationen zu Avayler Avayler operiert als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Hafords Group mit einer separaten Gewinn- und Verlustrechnung. Avayler wurde vom führenden britischen Automobilunternehmen für die Branche entwickelt, um den Kunden die Bestellung und Inanspruchnahme von Kfz-Dienstleistungen über alle Kanäle zu erleichtern.Avayler unterstützt aufstrebende Automobilunternehmen bei der vollständigen Digitalisierung ihrer Serviceleistungen, von der Online-Buchung bis zur Rechnungsstellung. Im Gegensatz zu konkurrierenden Lösungen für das Werkstattmanagement vereinheitlicht die Softwareplattform die Kundenreise von der Bestellung über das Angebot von Ersatzteilen, die Erstellung von Auftragskarten und die Auftragsverwaltung bis hin zur Rechnungsstellung, wobei die Daten durchgängig angezeigt werden, um den Kunden Transparenz und Sicherheit zu bieten.Informationen zu HalfordsHalfords ist Großbritanniens führender Anbieter von Dienstleistungen und Produkten rund ums Auto und Fahrrad. Die Kunden kaufen in 393 Halfords-Geschäften, 2 Performance Cycling-Geschäften (die unter den Namen Tredz und Giant firmieren), 643 Werkstätten (die unter den Namen Halfords Autocentres, McConechy's, Universal, National Tyres und Lodge Tyre firmieren) ein und haben Zugang zu 264 mobilen Servicewagen (die unter den Namen Halfords Mobile Expert, Tyres on the Drive und National firmieren), 479 kommerziellen Lieferwagen und 5 HME Cycling-Lieferwagen. Kunden können auch auf halfords.com und tredz.co.uk einkaufen und in ihrem örtlichen Geschäft abholen oder sich direkt nach Hause liefern lassen sowie Werkstattleistungen online auf halfords.com buchen.