Bei AT&S greifen die Kostenoptimierungs-Maßnahmen schneller als erwartet, zudem ist das 2. Quartal besser verlaufen, als noch das 1. Quartal. Das kommt bei den Aktionär:innen gut an, die Aktie steigt im Vormittagsverlauf teils mehr als 12 Prozent. CEO Andreas Gerstenmayer sprach bei der virtuellen Pressekonferenz davon, dass der Boden im 1. Quartal erreicht worden sei und man im 2. Quartal bereits einen Aufwind spüre. "Einige Quartale werden noch volatil sein, aber mittel- bis langfristig ist der Trend positiv", so der CEO. "Es wird Wachstum geben und es wird signifikant sein", stellt er in Aussicht. Laut Gerstenmayer hat sich AT&S besser entwickelt als der direkte Wettbewerb, der teils sogar den Ausblick zurücknehmen musste. Auch die enge Verbindung zu den ...

