Die Zinssorgen am Markt lösen sich in Luft auf - die Anleger greifen bei etlichen Titeln beherzt zu, der erste Schritt zu einer Jahresendrally ist getan. In diesem Umfeld ist auch Nvidia wieder gefragt, der Top-Mover der ersten Monate des Jahres. Die 400-Dollar-Marke hat gehalten. Die Analysten sehen viel Luft.Viel hat nicht gefehlt und Nvidia hätte mit einem Dip unter 400 Dollar ein massives Verkaufssignal ausgelöst. Dann wäre nämlich die Nackenlinie einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation gerissen ...

