Starbucks Aktie explodiert: Das ist der Grund & das sollten Anleger jetzt tun

Die Starbucks Aktie notiert aktuell rund 10 % im Plus. Die heutigen Quartalszahlen stellten den Markt mehr als zufrieden. Denn die beliebte Kaffeehauskette berichtete von einem deutlich stärkeren Wachstum, als dies die Analysten erwarteten. Das Geschäft floriert, obgleich es eigentlich mannigfaltige, makroökonomische Herausforderungen gibt.

Dabei äußerte sich der Starbucks-CEO Laxman Narasimhan gegenüber Analysten folgendermaßen:

"We feel good about the overall returns that we're getting there, and I'm heartened by how the business is coming together, despite all the headwinds that have been there for the last couple of years"

Starke Quartalszahlen für Starbucks: Sentiment bessert sich

Nach Bekanntgabe der Finanzzahlen für das vierte Quartal 2023, das am 1. Oktober bei Starbucks endete, gab es am heutigen Donnerstag einen deutlichen Anstieg beim Aktienkurs. Das Unternehmen konnte im vergangenen Jahr Rekordeinnahmen verzeichnen, wobei der Gewinn pro Aktie bei 1,06 $ lag, während Analysten lediglich 97 US-Cent erwarteten.

Ferner betrug der Umsatz 9,37 Mrd. $, obwohl Experten einen Wert von 9,29 Mrd. $ prognostiziert hatten. Starbucks verzeichnete im besagten Quartal einen Nettogewinn von 1,22 Mrd. Im Vergleich dazu lag der Nettogewinn im Vorjahresquartal bei 878,3 Mio. $. Insgesamt stieg der Nettoumsatz um 11,4 % auf besagte 9,37 Mrd. $. Starbucks wächst im Jahr 2023 - und das stärker als gedacht.

Dennoch zeigen App-Downloads, Total Followers in den sozialen Medien oder auch Stellenanzeigen eine gewisse Stagnation, so das KI-gestützte Analysetool AltIndex. Das Sentiment erholte sich dafür deutlich. Im letzten Monat gab es einen Anstieg um rund 20 % im wichtigen Sentiment-Indikator. Diese positive Stimmung dürfte tendenziell wachsen, nachdem Starbucks bei den Q4-Zahlen die Erwartungen des Markts übertraf.

US-Geschäft boomt, China-Umsatz erholt sich wieder

Starbucks, mit über 30.000 Standorten global, dominiert als größtes Kaffeehaus-Franchise weltweit. Mit einem effizienten Franchise-System ist eine kosteneffektive Verbreitung der Marke global möglich. Ein Großteil ihrer Einnahmen, nämlich rund 70 %, stammt aus Nordamerika. Global gesehen tragen andere Länder über 20 % zu den Umsätzen bei. Hierbei sind China, Japan und Großbritannien die wichtigsten Zielmärkte für Starbucks.

Starbucks' Erfolg wird also maßgeblich von den USA und China beeinflusst, wobei Nordamerika im Fokus steht. Der Markt in Nordamerika, als Haupteinnahmequelle für Starbucks, hat im 4. Quartal einen Anstieg der Nettoeinnahmen um 12 % verzeichnet. Eindrucksvoll konnte das Unternehmen das Betriebsergebnis um 40 % im Vergleich zum Vorjahr steigern. Dies entspricht einer Betriebsmarge von 23 % - Kostenbewusstsein geht bei Starbucks aktuell nicht zulasten von Wachstum.

Obwohl die USA die Umsätze dominieren, nimmt China als zweitgrößter Markt an Bedeutung zu. Aktuell betreibt Starbucks über 6.800 Standorte in China - ein Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr. Dennoch wuchs der Umsatz im 4. Quartal nur um 5%. Das Umsatzvolumen je Standort in China bleibt hinter den Erwartungen zurück, was sich negativ auf die dortige Profitabilität auswirkt.

Dennoch hat Starbucks bereits einen festen Stand in Asien, obwohl der Hauptumsatz aus dem Westen stammt. Mit einem wachsenden Kaffeetrend in Asien, insbesondere durch die riesige Bevölkerung, eröffnen sich immense Wachstumsmöglichkeiten. Starbucks hat schon erfolgreiche Schritte in China und anderen asiatischen Märkten unternommen. Angesichts der steigenden Kaffeenachfrage in der Region stehen die Chancen für eine erfolgreiche langfristige Expansion in Asien gut. Aufgrund der zunehmenden Relevanz für die Wachstumsstory sollten Anleger bei den Zahlen sorgfältig den asiatischen Markt evaluieren.

Starbucks Aktie bricht aus: Attraktive Bewertung, gute Zukunftsaussichten

Mit dem heutigen Kursanstieg bildete sich eine stark bullische Kerze im Tageschart aus. Damit hat die Starbucks Aktie den Widerstand bei 96-98 $ überwunden. Auch ein Retest des Supports würde das Chartbild nicht weiter eintrüben. Vorerst dürften die 105 $ in den Fokus rücken. Im Anschluss liegt das nächste Kursziel bei 110,50 $ bis 111 $, bevor sich die Bullen dem Verlaufshoch aus dem April 2023 zuwenden könnten.

Im Hinblick auf das historische KGV und KUV wirkt die Starbucks Aktie weiterhin attraktiv bis fair bewertet. Seit 2017 zeigt die Dividendenrendite von Starbucks eine positive Tendenz. Während des Corona-Einbruchs bot die Starbucks-Aktie eine attraktive Dividendenrendite von nahezu 3 %. Aktuell beträgt die Rendite 2,19 %, ein Wert, der über dem zehnjährigen Durchschnitt verharrt.

Damit eignet sich die Starbucks Aktie auch für wachstumsorientierte Dividenden-Investoren. Denn erst am heutigen Donnerstag hat die Starbucks Aktie gezeigt, dass das US-Unternehmen beides kann.

