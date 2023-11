Die zu Michael Tojners Montana Tech Components gehörende Aluflexpack AG hat den Nettoumsatz in den ersten drei Quartalen um 10,8 Prozent auf 289,6 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 261,4 Mio. Euro) gesteigert. Das Wachstum in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 wurde laut dem Unternehmen hauptsächlich durch eine solide Geschäftsentwicklung mit bestehenden Kunden in den Endmärkten Milchprodukte und Süsswaren unterstützt. Johannes Steurer, CEO der Gruppe, sagt: "Das Marktumfeld blieb auch im dritten Quartal 2023 herausfordernd und war durch Lagerabbau bei unseren Kunden und Zurückhalten der Konsumenten gekennzeichnet, was sich insbesondere auf die Nachfrage nach Lebensmitteln auswirkte. Dank unseres ausgewogenen Kunden- und Produktportfolios in ...

