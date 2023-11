Wien (www.fondscheck.de) - AXA IM verpflichtet ETF-Experten für Frankfurter Büro - FondsnewsAXA Investment Managers (AXA IM) hat Pay Fahlbusch mit sofortiger Wirkung zum Head of ETF Sales Germany & Austria ernannt, so die Experten von "FONDS professionell". Wie das Unternehmen mitteile, berichte Fahlbusch an Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales. Als Mitglied des Frankfurter Teams sei er für den Vertrieb der ETFs von AXA IM in Deutschland an Distributoren und institutionelle Kunden verantwortlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...