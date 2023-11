Schon seit einer ganzen Weile macht man sich an den Märkten Sorgen um die Absatzzahlen von Tesla. Selbst mehrere Preissenkungen konnten nicht verhindern, dass es mit jenen abwärts ging. Zu Beginn des neuen Monats gab es nun frische Zahlen für den Oktober, die wenig schmeichelhaft ausfielen. Von Rekorden bleibt der Konzern noch immer weit entfernt.72.115 in China produzierte Autos konnte Tesla (US88160R1014) im Oktober an die Frau oder den Mann bringen, wie "Der Aktionär" berichtet. Das ist eine leichte Steigerung im Vergleich zum vergangenen Jahr. ...

