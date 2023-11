So schnell kann sich das Blatt an der Börse zum Guten wenden. Noch vor wenigen Tagen waren die Bären klar in der Überzahl, etliche Kurse funkten Verkaufssignale. Doch nun überwiegt die Hoffnung, dass der Zinszyklus der Fed vorbei ist. Die Anleger greifen beherzt zu - und haken auch diese Enttäuschung ab.Der Dow Jones klettert am Freitag zweieinhalb Stunden vor Handelsende 300 Punkte und ist drauf und dran, die beste Woche seit Oktober 2022 hinzulegen. Der S&P 500 steigt um 1,1 Prozent, der Nasdaq ...

