Siemens errichtet neues Werk für elektronische Komponenten in den USA. VW erhängt Einstellungsstopp und holt Manager aus dem Home-Office zurück.Für insgesamt 150 Millionen US-Dollar plant Siemens (DE0007236101) den Bau eines neuen Werkes für elektrische Komponenten in den USA. Bei den elektrischen Komponenten handelt es um eine Vielzahl kleinerer Teile, die u.a. in der Stromversorgung von Rechenzentren und kritischer Infrastruktur wie die Fertigung von Batterien und Halbleitern zum Einsatz kommen sollen.Anzeige:Bereits 2024 soll das neue Werk die ...

