Wenn Sie zu den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps gehören, wissen Sie, dass wir am 22. Oktober in unserer Stellungnahme folgendes geschrieben hatten: Trotz zahlreicher Kaufempfehlungen verliert der Kölner Spezialchemie-Konzern immer weiter an Boden, auch Insiderkäufe in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro haben der Aktie nicht auf die Sprünge geholfen. Nach 45 Prozent Kursverlust im Jahresverlauf ist Lanxess im Bereich der Unterstützung angekommen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...