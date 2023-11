Die BMW-Aktie (WKN: 519000) startete am Freitag mit einem Kursplus von ca. +1,5% freundlich ins Wochenende. Nachdem das Papier des Bayerischen Autobauers in den letzten drei Monaten über -10% an Wert verlor, ging es in der abgelaufenen Handelswoche um gut +4% nach oben. Gibt es gute Nachrichten aus München? BMW vorgestellt Die BMW AG baut Automobile und Motorräder im Premiumbereich. Neben der Stammmarke BMW gehören auch die Marken Mini und Rolls-Royce ...

Den vollständigen Artikel lesen ...