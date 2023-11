München (ots) -Nicht nur "Zack, die Bohne"! Mit hohen Ansprüchen und frechen Sprüchen steht Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink bereit für den Einzug ins "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+. "Es geht um Eins: abliefern! Ich werde 'Forsthaus Rampensau Germany' gewinnen. Ich gebe das Allerbeste, was ich kann und überschlage mich im dreifachen Salto. Ich habe mir das Ziel gesetzt und fertig, das mache ich jetzt!"Doch hat Gina-Lisa die Rechnung auch mit ihrer Team-Partnerin, dem ihr noch unbekannten GNTM-Model Elsa Latifaj gemacht? Bereit für den Almauftrieb zeigt sich Elsa fraglos: "Als waschechte Österreicherin passe ich ins ForsthausRampensau wie die Kuh auf die Weide!" sagt sie lächelnd und ergänzt genauso siegesgewiss: "Eine richtige Rampensau hält sich nie zurück, gibt immer Gas, genießt das Scheinwerferlicht und weiß es für sich zu nutzen. Eine Rampensau macht alles, gibt alles und gewinnt auch alles!"Aber nehmen die beiden Models den Mund vor dem Start von "Forsthaus Rampensau Germany" am Freitag, 8. Dezember bei Joyn PLUS+ zu voll? Denn ihre Konkurrenz hat allemal das Zeug dazu, die Kuh wieder von der österreichischen Weide und aus dem ForsthausRampensau zu holen...Diese Paare konkurrieren mit Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj um den Titel der größten Rampensau Deutschlands:- Die Reality-Novizen John Friedmann und Florian Simbeck alias Erkan und Stefan- TV-Promi Matthias Mangiapane mit seiner Mama Dagmar- Entertainer und Reality-Star Sam Dylan mit der selbsternannten "50+ Sinnfluencerin & Mutmacherin" Nadine "Nana" Miree- Die Partyschlager-Sängerin Jasmin Herren mit ihrem Lebenspartner Philipp Bender- Die Reality-Tausendsassa Kevin "Flocke" Platzer und Diogo Sangre- Die Töchter von Mallorca-Promi Danni Büchner: Jada und Joelina Karabas- Das Fitness-Influencer-Couple Cedric Beidinger und Hanna Annika- Die "Beauty & The Nerd"-Beautys Natascha und BeverlyWer eckt an und wer kommt im ForsthausRampensau klar? Welches Couple siegt auch bei den skurrilsten Spielen und kämpft sich mit Strategie durch die Nominierungen? Und welches Promi-Duo zieht ins furiose Forsthaus-Finale ein und darf sich mit dem Titel Deutschlands erster Rampensau schmücken? Das Siegerpaar gewinnt 25.000 Euro.Das ist "Forsthaus Rampensau Germany":Die erfolgreiche, erste Reality-Show aus Österreich: "Forsthaus Rampensau" feierte schon mit der ersten Staffel beim österreichischen Sender ATV Rekordwerte. Und auch online auf Joyn in Deutschland und Österreich generiert "Forsthaus Rampensau" Video Views im Millionenbereich. Produziert wird "Forsthaus Rampensau Germany" von der Madame Zheng Production GmbH."Forsthaus Rampensau Germany" - sieben Folgen ab Freitag, 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+Pressekontakt:Bei Fragen zum Format:Seven.One Entertainment GroupCarina CastrovillariTel.: +49 89 9507 1108carina.castrovillari@seven.onePressekontakt Joyn:Luisa HollmannMobil: +49 151 43140405luisa.hollmann@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5641608