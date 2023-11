Im RuMaS Express-Service vom 22. Oktober hatten wir auf eine Trading-Chance mit Brenntag ISIN: DE000A1DAHH0 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Brenntag: An der Unterstützung angekommen! Geht's jetzt aufwärts?" Am 01. November konnten wir bereits den Treffer mit 30 Prozent Zertifikatgewinn melden und die Überschrift war: "Brenntag: Treffer mit starkem Hebel!" Unsere Meinung hatten wir an diesem Tag wie folgt zum Ausdruck gebracht: "Das Trading-Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...