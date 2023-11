NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 28,00 auf 18,60 Euro gesenkt. Analyst Charles Weston glaubt laut einer am Montag vorliegenden Studie weiter an die Entwicklungsplattform der Wirkstoffforscher. Kurzfristig gebe es aber enorme Unsicherheiten für die Geschäftszahlen angesichts der schwierigen Life-Science-Branche, des Wettbewerbsdrucks, der Erholung von der Cyberattacke sowie der Investitionen in Just Evotec Biologics. Zudem verwies Weston auf den überdurchschnittlich guten Lauf der Aktien./ag/ajx

