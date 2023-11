Der Spezialchemie-Konzern Lanxess (ISIN: DE0005470405) plant, seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 auszubezahlen. Damit soll die Dividende gegenüber der Ausschüttung in diesem Jahr (1,05 Euro für das Geschäftsjahr 2022) um fast 91 Prozent gekürzt werden. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 21,46 Euro liegt die Dividendenrendite auf Basis der geplanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...