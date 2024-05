Im Zuge der Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres hob der Spezialchemiekonzern Lanxess in dieser Woche auch den Ausblick auf das Gesamtjahr an. Demnach rechnet das Unternehmen für 2024 nun mit einem Wachstum des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um zehn bis 20 Prozent.Zuvor wurde ein geringeres Plus erwartet. Bei den Experten kam die Meldung gut an. So hat die US-Investmentbank Goldman Sachs die Einstufung für die Lanxess-Titel auf "Buy" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...