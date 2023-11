EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Zwölfte Übernahme im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Prénatal-Aktivitäten in den Niederlanden unterzeichnet



Zwölfte Übernahme im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Prénatal-Aktivitäten in den Niederlanden unterzeichnet Erwerb einer neuen Plattform zur Stärkung des Segments Retail & Food

Marktführender niederländischer Einzelhändler für Baby-, Kleinkind- und Umstandsmode, Gebrauchswaren sowie Spielzeug

Jährlicher Umsatz von ca. EUR 100 Mio.

Lizenzvereinbarung für eine bekannte Marke München, 7. November 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Prénatal-Filialen und E-Commerce-Aktivitäten in den Niederlanden von der PRG Retail Group unterzeichnet. Das Unternehmen wird eine exklusive Lizenzvereinbarung für die Nutzung und Vermarktung von Prénatal und seiner Portfoliomarken in den Niederlanden abschließen. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörde. Prénatal (Niederlande) ist ein marktführendes Einzelhandelsunternehmen, das sich auf Umstandskleidung, Baby- und Kleinkinderbekleidung, Kinderpflegeprodukte und Gebrauchswaren sowie Spielwaren spezialisiert hat, mit einem Markenbekanntheitsgrad von fast 100 %.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Amersfoort und verfügt landesweit über 38 physische Verkaufsstellen in Form von Boutiquen und (Mega-)Stores. Mit rund 570 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von ca. EUR 100 Mio. Prénatal (Niederlande) nimmt sowohl im E-Commerce als auch im stationären Handel eine führende Position ein und vertreibt eine Vielzahl von Produkten und Marken. Die umfassende Produktpalette deckt den kompletten Bedarf im Altersbereich von 0 bis 4 Jahren über alle Jahreszeiten hinweg ab, einschließlich eines großen Sortiments an Eigenmarken sowie ikonischen Must-Haves von Drittanbietern. In den Niederlanden besteht Prénatal aus Prénatal Moeder en Kind B.V. ('PMK') und ihrer 100%igen Tochtergesellschaft WIJ Special Media B.V. ('WSM'). PMK entwirft, produziert und vertreibt Kleidung und Gebrauchswaren. WSM sammelt und verkauft Kontaktinformationen von werdenden und jungen Familien und ist u. a. für 'De Blije Doos' (Die Glücksbox) bekannt. Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: "Mit der Übernahme von Prénatal in den Niederlanden stärken wir unser Segment Retail & Food weiter. Wie jeder andere Einzelhändler in Europa und den Niederlanden hat auch Prénatal (Niederlande) mit schwierigen Marktbedingungen zu kämpfen. Vor kurzem hat das Unternehmen ein Restrukturierungsprogramm angekündigt, um seine Position in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld weiter zu verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass Prénatal (Niederlande) mit der Unterstützung des Mutares-Teams das Potenzial für zukünftiges Wachstum weiter ausschöpfen kann." Richard Turk, CEO von Prénatal Niederlande, fügt hinzu: "In den vergangenen Monaten haben wir unsere Produktpalette und unsere Betriebsabläufe überprüft und feinjustiert, um sie an den aktuellen und zukünftigen Markt anzupassen. Dabei haben wir das Fundament von Prénatal Niederlande weiter gestärkt. Dank signifikanter Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen sind wir nun besser gerüstet für die herausfordernden Marktbedingungen von heute und morgen und haben die Ausgangsbasis für weiteres, zukünftiges Wachstum geschaffen. Ich freue mich sehr über unseren neuen Eigentümer Mutares, mit dem es uns sicherlich gelingen wird, unsere strategischen, kommerziellen und operativen Ambitionen zu verwirklichen." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

