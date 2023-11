Der Immobilienkonzern hat sich in einem schwieriger gewordenen Umfeld gut geschlagen. So nahmen in den ersten neun Monaten 2023 Betriebsergebnis und Liegenschaftsertrag weiter zu.Zug - Der Immobilienkonzern PSP Swiss Property hat sich in einem schwieriger gewordenen Umfeld gut geschlagen. So nahmen in den ersten neun Monaten 2023 Betriebsergebnis und Liegenschaftsertrag weiter zu. Allerdings schmälerte eine Portfolioabwertung den Reingewinn. Dennoch bestätigt PSP die Prognose und erwartet für 2023 erneut ein gutes operatives Ergebnis. Das Kerngeschäft...

Den vollständigen Artikel lesen ...