Die Premium-Elektroauto-Marke HiPhi des chinesischen Herstellers Human Horizons hat für Kunden in Deutschland zwei Kooperationen mit Santander Consumer Finance und ATU geschlossen. Das deutet auf einen baldigen Lieferstart hin. Die Bank Santander dient dabei als Leasingpartner und die Werkstattkette ATU übernimmt mit ihren mehr als 500 Standorten in Deutschland den Aftersales-Service für HiPhi. Das gibt die Marke in einer uns per E-Mail vorliegenden ...

