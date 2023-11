DJ Schaeffler will Vitesco-Übernahmeangebot nicht nachbessern

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Schaeffler will sein Übernahmeangebot für den Antriebsspezialisten Vitesco trotz der Kritik von Minderheitsaktionären nicht erhöhen. "Auf Basis der uns zur Verfügung stehenden Informationen sehe ich aktuell keinen Grund, unseren Kurs zu ändern", sagte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld dem Handelsblatt. Schaeffler will 91 Euro je Vitesco-Aktie zahlen. Die Fondsgesellschaft Greenlight Capital, die rund 3,5 Prozent an Vitesco hält, hatte in einem Brief an den Vitesco-Vorstand am Montag dagegen eine Erhöhung auf 150 Euro je Aktie gefordert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2023 09:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.