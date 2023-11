EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

FORTSETZUNG DES STARKEN WACHSTUMS IN ANSPRUCHSVOLLEM MARKTUMFELD

ANGEBOTE MIT POTENZIAL FÜR PARADIGMENWECHSEL SIND STÄRKSTE WACHSTUMSTREIBER

FORTSCHRITTE IN DER PIPELINE; Z.B. MIT WEIT ENTWICKELTEM PROGRAMM IM BEREICH NEURODEGENERATION

ALLE BESTANDTEILE DER PROGNOSE BESTÄTIGT

Hamburg, 08. November 2023:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung für die ersten neun Monate 2023 bekannt.



HIGHLIGHTS EVOTECS UMSATZWACHSTUM SPIEGELT STARKE NACHFRAGE WIDER Anstieg der Konzernerlöse um 14 % (19 % ohne Wechselkurseffekte) auf 580,1 Mio. € (9M 2022: 510,8 Mio. €); ohne Berücksichtigung niedrigerer Beiträge aus Meilenstein-, Abschlags- und Lizenzzahlungen, zeigte das Basisgeschäft weiterhin ein vergleichbares Wachstum von 14 % auf 575,3 Mio. € (9M 2022: 502,8 Mio. €).

Im Jahr 2023 fielen Kosten in Höhe von 43,9 Mio. € an, die unmittelbar auf den Cyberangriff Anfang April zurückzuführen sind. Darin sind sowohl zusätzliche externe Aufwendungen als auch der interne Beitrag zur Wiederherstellung enthalten.

Umsatzwachstum (einschl. Intersegment-Umsatzerlöse) von 3 % auf 543,4 Mio. € (9M 2022: 526,7 Mio. €) im Segment EVT Execute, stark beeinflusst durch den Cyberangriff, und von 64 % auf 199,9 Mio. € (9M 2022: 121,9 Mio. €) im Segment EVT Innovate.

Anstieg des bereinigten Konzern-EBITDA um 13 % auf 50,2 Mio. € (9M 2022: 44,6 Mio. €); die fortgesetzte Arbeit an wichtigen Kooperationen hat die geringe Kapazitätsauslastung infolge des Cyberangriffs teilweise kompensiert.

PLATTFORMEN FÜR INTEGRIERTE F&E UND PRÄZISIONSMEDIZIN STÄRKEN DAS GESCHÄFT Verschiedene neue und erweiterte Partnerschaften in der integrierten Wirkstoffforschung und -entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette geschlossen (z.B., neue INDiGO-Vereinbarung mit Matchpoint Therapeutics)

Verlängerung und Ausweitung der strategischen Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb ("BMS") im Bereich neurodegenerative Erkrankungen und deutliche Fortschritte bei der strategischen Partnerschaft mit BMS im Bereich gezielter Proteinabbau

Fortschritte in der "co-owned" Pipeline: positive Ergebnisse aus der Phase-I-Studie mit EVT8683, Beginn der Phase-I-Studie mit EVT401

Zusätzliche Wertschöpfung durch akademische Partnerschaften (BRIDGEs): Start von "LAB eN²" mit Novo Nordisk und akademischen Institutionen Harvard University, Mass General Brigham, Yale University, und Beth Israel Deaconess Medical Center

Neue Partnerschaftsvereinbarung zur Stärkung von Biotech-Innovationen in einer "Shared Economy" für F&E mit LabCentral, BioLabs und MBC BioLabs Nach Ende des Berichtszeitraums Start von "65LAB", Evotecs erster BRIDGE-Partnerschaft in Asien

Updates in der "co-owned" Pipeline: Vorstellung der Biomarker-Daten zu EVT801, Exscientia hat entschieden EXS21546 herabzustufen

Neue Beteiligung am iCARE4CVD-Konsortium zur Personalisierung der Prävention und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Neue strategische Partnerschaft mit Dewpoint Therapeutics im Bereich Onkologie

CORPORATE Eröffnung eines neuen hochmodernen Biologielabors auf dem Dorothy Crowfoot Hodgkin Campus Nach Ende des Berichtszeitraums Evotec erhält SBTi-Validierung und Genehmigung für ihre kurzfristigen Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen

Im Oktober leitete Evotecs Geschäftsführung im Rahmen ihres Plans zur Wertsicherung den sozialen Prozess zur Verlagerung ihrer Chemieaktivitäten aus Lyon-Marcy ein

PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023 UND MITTELFRISTIGE ZIELE BIS 2025 BESTÄTIGT Erwarteter Konzernumsatz in Höhe von 750 - 790 Mio. € bzw. 765 - 805 Mio. € bei konstanten Wechselkursen (2022: 751 Mio. €).

Erwartetes bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 60 - 80 Mio. € bzw. 70 - 90 Mio. € bei konstanten Wechselkursen (2022: 102 Mio. €).

Erwartete Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung in Höhe von 60 - 70 Mio. € (2022: 70 Mio. €).

Mittelfristige Ziele: Steigerung der Umsätze auf mehr als 1.000 Mio. €, des bereinigten EBITDA auf mindestens 300 Mio. € und Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung von mehr als 100 Mio. €.

Durch einen kriminellen Cyberangriff, der am 6. April 2023 entdeckt wurde, war die Produktivität im zweiten und dritten Quartal beeinträchtigt. Als Antwort auf den kriminellen Cyberangriff hat Evotec unmittelbar Maßnahmen zur Eindämmung und Behebung ergriffen. Alle mit der Außenwelt verbundenen Systeme wurden abgeschaltet. Dies wurde für notwendig erachtet, um Partner und Stakeholder des Unternehmens zu schützen. Evotec konnte ihren Partnern versichern, dass die Integrität der wissenschaftlichen Daten nicht beeinträchtigt wurde.





FINANZIELLE HIGHLIGHTS Konzernabschluss: Eckdaten im Überblick & Segmentkennzahlen

Evotec SE & Tochtergesellschaften - Erste neun Monate 2023



in T€ EVT

Execute EVT

Innovate Eliminierungen aus konzerninternen Geschäften Evotec-Konzern

9M 2023 Evotec-Konzern

9M 2022 Umsatzerlöse1) 380.207 199.906 - 580.113 510.759 Umsatzerlöse aus konzerninternen Geschäften 163.165 - -163.165 - - Umsatzkosten -460.469 -136.375 154.114 -442.729 -419.150 Rohertrag 82.903 63.531 -9.051 137.384 91.609 Bruttomarge in % 15,3 % 31,8 % - 23,7 % 17,9 % F&E-Aufwendungen2) -2.767 -54.650 9.051 -48.366 -55.321 Vertriebs- und Verwaltungskosten -102.096 -25.387

- -127.482 -109.858 Sonstiges operatives

Ergebnis, saldiert4) -12.988 20.624

- 7.635 56.734 Wertberichtigung auf immaterielle Vermögenswerte -5.131



-



-



-5.131 - Betriebsergebnis -40.078 4.118 - -35.960 -16.836 Bereinigtes EBITDA3) 42.057 8.154

- 50.211 44.600

1) Bei konstanten Wechselkursen ergäbe sich ein Konzernumsatz i. H. v. 587,8 Mio. €

2) Davon unverpartnerte F&E-Aufwendungen i. H. v. 45,7 Mio. € in 9M 2023 (9M 2022: 50,7 Mio. €)

3) Jahresüberschuss (-fehlbetrag) bereinigt um Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Wertminderungen von Geschäfts- oder Firmenwerten und anderen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen, das gesamte nicht-operative Ergebnis, Änderungen der bedingten Gegenleistung (Earn-Out) und Posten, die aufgrund ihrer Größenordnung, ihrer Art oder ihres Auftretens die Darstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gruppe verzerren würden.

4) Die externen, einmaligen Cyber-Aufwendungen in Höhe von 11,9 Mio. € (7,8 Mio. € bis Q2) sind im bereinigten Konzern-EBITDA ab Q3 nicht enthalten. Interne Cyber-Kosten sind im bereinigten Konzern-EBITDA enthalten.

Ausführliche Informationen und die Finanztabellen sind in unserer Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate verfügbar, die auf der Evotec-Website unter folgendem Link veröffentlicht ist: https://www.evotec.com/de/investor-relations/publikationen





Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



