Zürich (www.anleihencheck.de) - Swiss Life wächst in den ersten neun Monaten 2023 weiter - AnleihenewsAnbei eine aktuelle Pressemitteilung von Swiss Life (ISIN CH0014852781/ WKN 778237):"Swiss Life wächst sowohl im Versicherungsgeschäft als auch im Fee-Geschäft insgesamt weiter, auch in einem Umfeld verhaltener Immobilienmärkte", sagt Patrick Frost, Group CEO von Swiss Life. "Die Fee-Erträge in unseren ausländischen Versicherungssegmenten vermögen den Rückgang der Erträge von Asset Managers mehr als zu kompensieren, was auch im aktuellen Zinsumfeld die Resilienz des Geschäftsmodells von Swiss Life unterstreicht. Wir gehen davon aus, dass der Zinserhöhungszyklus zu einem Ende kommt und sich die Immobilienmärkte im Laufe des nächsten Jahres normalisieren werden. Mit dem Unternehmensprogramm ?Swiss Life 2024? sind wir weiterhin gut unterwegs, um alle finanziellen Zielsetzungen der Gruppe zu erreichen oder zu übertreffen." ...

