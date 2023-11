Der Reisemobil-Hersteller Knaus Tabbert steigerte den Umsatz in den ersten drei Quartalen um 54,7 Prozent auf 1.073,5 Mio. Euro (Vorjahr:eszeitraum: 693,9 Mio. Euro). Das Wachstum sei auf die Mehrmarkenstrategie bei Fahrgestellen zurückzuführen, erklärt das Unternehmen. Auf das Premiumsegment entfielen 947,4 Mio. Euro des Konzernumsatzes (Vorjahr: 603,1 Mio. Euro), 126,1 Mio. Euro (Vorjahr: 90,8 Mio. Euro) seien dem Luxussegment zuzuordnen, so das Unternehmen. Die insgesamt verkauften Einheiten erhöhten sich in den ersten neun Monaten 2023 um 2.891 Einheiten oder 14,0 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA der ersten neun Monate 2023 stieg um 187,8 Prozent auf 88,6 Mio. Euro. Das EBIT wird mit 69,4 Mio. Euro ausgewiesen ...

