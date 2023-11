In Ludwigshafen hat am Dienstag eine wichtige Kundgebung rund um das Thema Industriestrompreis stattgefunden. Zu den Rednern zählten unter anderem IGBCE-Chef Michael Vassiliadis und BASF-Betriebsratsvorsitzender Sinischa Horvat. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat daraufhin eine Lösung des Stromproblems in Aussicht gestellt. Dennoch kommt die BASF-Aktie auch am Mittwoch nicht vom Fleck.Die Industriegewerkschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...