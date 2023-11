EQS-Ad-hoc: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung

InTiCa Systems SE: Vorläufige Neunmonatszahlen, Prognose angepasst



InTiCa Systems SE: Vorläufige Neunmonatszahlen, Prognose angepasst

Passau, 8. November 2023 - Nach vorläufigen Zahlen hat die InTiCa Systems SE (Prime Standard, ISIN DE0005874846, Ticker IS7) in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von rund EUR 67,5 Mio. erzielt (9M 2022: EUR 71,2 Mio.), einhergehend mit einer EBIT-Marge von rund 0,5 % (9M 2022: 3,0 %). Während der Rückgang des Konzernumsatzes dank weiterhin hoher Nachfrage aus dem Bereich Industry & Infrastructure begrenzt werden konnte, wirken sich die Umsatzreduktion, der erneut steigende Preisdruck und die erhöhten Lohnkosten im Automotive-Segment negativ auf die Margen aus. Weil die Volatilität der Abrufe infolge der derzeitigen geopolitischen Krisenherde und der Transformation der industriellen Landschaft im vierten Quartal weiterhin sehr hoch bleiben dürfte, hat der Vorstand die Planung für das Gesamtjahr 2023 auf Basis der vorläufigen Zahlen neu bewertet. Wurde bislang von einem Konzernumsatz in Höhe von EUR 85,0 Mio. bis EUR 100,0 Mio. und einer EBIT-Marge eher am unteren Rand der Spanne von 2,5 % bis 3,5 % ausgegangen, wird der Umsatzkorridor jetzt auf EUR 85 bis EUR 90 Mio. konkretisiert und die voraussichtliche EBIT-Spanne auf -1,0 % bis +0,5 % angepasst. Der vollständige Neunmonatsbericht mit allen Zahlen und einer ausführlichen Prognose wird am 15. November 2023 veröffentlicht. InTiCa Systems SE Der Vorstand

KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender TEL +49 (0) 851 - 966 92 - 0 FAX +49 (0) 851 - 966 92 - 15 MAIL investor.relations@intica-systems.com Über InTiCa Systems: InTiCa Systems ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automotive sowie Industry u. Infrastructure und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien, Silao/Mexiko und Bila Tserkva/Ukraine ca. 850 Mitarbeiter. Produkte im Geschäftsfeld Automotive sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industry and Infrastructure entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.



