DJ Schneider Electric gibt sich ehrgeizige Mittelfristziele

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)--Schneider Electric gibt sich ehrgeizige Mittelfristziele. Der französische Energiemanagement- und Automatisierungskonzern will bis 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent erreichen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen eine Ausweitung seiner jährlichen organischen bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um etwa 50 Basispunkte an, wie das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttags am Donnerstag in London ankündigte.

Die neuen Ziele liegen um 15 bis 20 Prozent über der bereinigten EBITDA-Schätzung für 2026/27, so die Analysten von Citi in einer Research-Note.

November 09, 2023 04:14 ET (09:14 GMT)

