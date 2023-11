Der Münchner Konzern liegt nach den ersten neun Monaten bei Umsatz und Gewinn deutlich unter den Ergebnissen des "Ausnahmejahrs" 2022. Beim Geschäft mit regenerativen Energien ist Baywa aber zuversichtlich, dass der Gewinn im vierten Quartal nochmal einen deutlichen Sprung machtDie Baywa AG hat in den ersten neun Monaten 2023 gute Zahlen vorlegen können. Allerdings herrschten teilweise schwierige allgemeine Marktbedingungen und 2022 sei ein Ausnahmejahr gewesen, so der Vorstand des Münchner Konzerns bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag. Erwartungsgemäß sei das Ergebnis vor Zinsen und ...

