Nach dem unser vorletzter Trading-Tipp nicht funktioniert hatte, hatten wir die Abonnenten des RuMaS Express-Service am 29. Oktober auf eine möglicherweise neue Trading-Chance mit thyssenkrupp nucera NCA000 hingewiesen. Der von uns genannte Einstiegskurs ab 14,15 Euro wurde am 31. Oktober erreicht und es sieht im Moment ganz gut aus. Das bisherige Hoch hat die Aktie am Mittwoch im Tagesverlauf bei 15,61 Euro gesehen und ein Schlusskurs über 15,25 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...