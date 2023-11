Die Deutsche Telekom berichtete kürzlich über insgesamt recht zufriedenstellende Quartalszahlen. Zwar ging es mit den Umsätzen im Jahresvergleich um 4,7 Prozent abwärts. Das Nettoergebnis konnte aber um 22 Prozent bis auf 1,9 Milliarden Euro zulegen. Beim freien Cashflow wurde sogar ein Plus von 61,4 Prozent bis auf 4,7 Milliarden Euro vermeldet.Anzeige:Man bleibt also weiterhin auf Wachstumskurs, was sich auch für die Aktionäre der Deutschen Telekom (DE0005557508) auszahlen soll. So soll die Dividende im kommenden Jahr um zehn Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...