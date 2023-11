The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.11.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2023

.

ISIN Name

GB00BN7ZCY67 ERGOMED PLC LS -,01

CA12671H1055 CWC ENERGY SVCS

CA38153W5000 GOLDSTAR MINERALS NEW

CA89465L2030 TREATMENT.COM INTL O.N.

SE0009268154 AAC CLYDE SPACE AB O.N.

