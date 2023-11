The following instruments on XETRA do have their first trading 13.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.11.2023AktienSE0021020716 AAC Clyde Space ABCA39312G1054 Green Mining Innovation Inc.CA8949421017 Treatment.com AI Inc.Anleihen1 US66977WAT62 Nova Chemicals Corp.2 XS0184718764 AXA S.A.3 US14448CAR51 Carrier Global Corp.4 US14448CAS35 Carrier Global Corp.5 US14448CAQ78 Carrier Global Corp.6 XS2574275280 CEC Bank S.A.7 XS1321010784 CNH Industrial Finance Europe S.A.8 US03769MAA45 Apollo Global Management Inc. [New]9 US30036FAC59 Evergy Kansas Central Inc.10 DE000A2YNWC7 ING-DiBa AG11 XS2713801780 NIBC Bank N.V.12 US883203CD15 Textron Inc.