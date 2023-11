SUNNYVALE, Kalifornien, Nov. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die Plattform zur Wissensautomatisierung für das Kundenengagement, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen von der Zeitschrift KMWorld für den KMPromise Award 2023 (https://www.kmworld.com/Articles/News/News/2023-KM-PROMISE-AWARD-WINNER-eGain-161335.aspx) ausgewählt wurde.



Die Auszeichnung wurde eGain auf der KMWorld 2023-Konferenz in Washington, D.C., verliehen. Laut KMWorld wird der Preis an ein Unternehmen vergeben, das sein Versprechen gegenüber seinen Kunden einhält, indem es innovative Technologielösungen für die Implementierung und Integration von KM-Praktiken in seine Geschäftsprozesse anbietet. Das preisgekrönte Unternehmen zeigt, wie es über die reine Bereitstellung von Technologie hinausgeht und mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass sowohl die Technologie als auch die Wissensprozesse in die Arbeitsabläufe eingebettet werden. Mit anderen Worten: Es hilft Unternehmen, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.

"Ich freue mich sehr, dass eGain in diesem Jahr den KMWorld Promise Award gewonnen hat. Die Wissenslösung von eGain ermöglicht es Unternehmen, einen hyperintelligenten Kundenservice sowohl durch Self-Service als auch durch Frontline-Mitarbeiter anzubieten und gleichzeitig umsetzbare Erkenntnisse für Unternehmensmanager bereitzustellen", so Marydee Ojala, Chefredakteurin von KMWorld. "Ihr Knowledge Hub vereinigt vertrauenswürdiges Wissen, das in Silos in verschiedenen Organisationen eingeschlossen ist. Kürzlich hat das Unternehmen seine Plattform um generative KI erweitert, um die Konversations-KI und das Omnichannel-Content-Management zu ergänzen. Dies ist eine wohlverdiente Auszeichnung."

"Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten", so Ashu Roy, CEO von eGain. "Unser Knowledge Hub, der nun um AssistGPT erweitert wurde, setzt neue Maßstäbe für die Automatisierung des Wissensmanagements im Markt für Kundenengagement."

Über eGain

Durch KI und Analysen verbessert eGain Knowledge Hub das Kundenerlebnis und reduziert den Arbeitsaufwand des Personals durch virtuelle Unterstützung, Self-Service und moderne Agent-Desktop-Tools. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie www.eGain.com (https://www.egain.com/).

