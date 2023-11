Hamburg (ots) -Es ist der ultimative Traumjob für alle LEGO Enthusiasten: Master Model Builder in einem LEGO Discovery Centre. Das bedeutet: Den ganzen Tag kreative LEGO Modelle in einer eigenen LEGO Werkstatt erschaffen und Kinder beim Bauen mit LEGO Steinen anleiten und inspirieren. Diesen Traumjob hat sich heute Stephan Krimpert für das neue LEGO Discovery Centre in Hamburg gesichert: Im Rahmen des "Brick Factor" Wettbewerbs im IKEA Hamburg-Altona setzte sich der 40-Jährige aus Köln in einem Feld von insgesamt sechs ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten durch. Damit ist er das offizielle Gesicht der spektakulären LEGO Indoor-Familienattraktion, die im Frühjahr 2024 auf über 3.000 Quadratmetern Gesamtfläche in der Hamburger HafenCity eröffnet.Ab sofort dreht sich das (Berufs-)Leben von Stephan Krimpert um die weltweit beliebten Steine, denn er wird als erster Hamburger Master Model Builder das Gesicht und der wichtigste Modellbauer des LEGO Discovery Centre Hamburg! Der Kölner setzte sich in insgesamt drei Runden mit verschiedenen Bau-Herausforderungen gegen fünf Mitbewerberinnen und -bewerber durch. Zu den Themen "Baue den Spielplatz Deiner Träume", "Zeig uns wer Du bist in einem LEGO Modell" und "Baue etwas, was Du mit Hamburg verbindest" mussten die Finalistinnen und Finalisten ihre kreativen Baukünste mit LEGO Steinen unter Beweis stellen. Nach jeder Runde entschied die Jury, wer es einen Schritt weiter schafft.Dabei überzeugte Stephan Krimpert die Jury, bestehend aus Global Master Model Builder Alec Posta (extra angereist aus den USA), Miriam Wolframm, General Managerin des LEGO Discovery Centres Hamburg und Family Influencer Paul Dumitrescu ("Daddy Channel") z.B. mit einem fantastischen "Fischbrötchen-Kiosk" aus LEGO Steinen.Ergänzt wurde die Erwachsenen-Jury durch die Kinder der so genannten "Creative Crew". Denn ihre Meinung hat im LEGO Discovery Centre besonderes Gewicht: Die zehn Kinder der Creative Crew, die sich ebenfalls im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs durchgesetzt hatten, wirken beim Aufbau und Entstehung der neuen LEGO Welt mit, indem sie mit der einzigartigen Sichtweise von Kindern beraten, testen und unterstützen. Auch das "Brick Factor" Publikum im IKEA Hamburg-Altona, wo der Wettbewerb stattfand, ließ sich von den Baukünsten der Job-Bewerberinnen und -Bewerber begeistern. Tausende - insbesondere Familien mit Kindern - verfolgten mit Spannung das Event bis zur feierlichen Siegerehrung, die mit einer LEGO Steindusche und einem LEGO Pokal erfolgte.Miriam Wolframm, General Managerin LEGO Discovery Centre Hamburg, freut sich: "Wir sind überglücklich, dass wir im Rahmen dieses spannenden Wettbewerbs unseren Master Model Builder für das Discovery Centre Hamburg gefunden haben! Stephan bringt alles mit, was wir für diese wichtige Position benötigen: Unfassbar viel Kreativität, ein enormes Talent, mit LEGO Steinen fantastische Werke zu kreieren. Und was ganz besonders wichtig ist: Stephan agiert mit Kindern perfekt auf Augenhöhe, begeistert und inspiriert sie. Das konnten wir heute live beobachten. Wir freuen uns sehr auf eine langfristige Zusammenarbeit!"Als frisch ernannter Master Model Builder ist Stephan Krimpert nicht nur das Gesicht des LEGO Discovery Centre Hamburg, sondern auch für alle LEGO Modelle in der Erlebniswelt verantwortlich - einschließlich der mit Spannung erwarteten LEGO "MINI WORLD", in der auch berühmte Hamburger Wahrzeichen einen Platz finden. Zudem wird er nach der Eröffnung im Frühjahr 2024 regelmäßig Workshops und kreative LEGO Aktivitäten mit und für Kinder anleiten und sie beim LEGO Bauen inspirieren und fördern. Stephan Krimpert schließt sich mit seinem frisch ergatterten Traumjob der Elitegruppe aus Master Model Buildern in den LEGO Discovery Centren auf der ganzen Welt an. Zuvor hatte der Meister für Veranstaltungstechnik als Beleuchtungsinspektor in der Oper gearbeitet.Brick Factor Gewinner Stephan Krimpert über seinen Erfolg: "Ich bin total überwältigt und hätte nie damit gerechnet zu gewinnen! Am meisten freue ich mich jetzt aufs LEGO Bauen mit vielen kleinen und großen Menschen."Steckbrief Stephan Krimpert- Alter: 40- Wohnort: Köln- Gelernter Beruf: Meister für Veranstaltungstechnik- LEGO Modelle bei Brick Factor: Traum-Spielplatz, Querkopf, Fischbrötchen-KioskJury- Miriam Wolframm, General Managerin LEGO Discovery Centre Hamburg- Alec Posta, Global Master Model Builder LEGO Discovery Centres weltweit- Paul Dumitrescu, Family Influencer ("Daddy Channel")- LEGO Discovery Centre Hamburg Creative Crew: 10 ausgewählte Kinder zwischen 4 und 10 JahrenPressekontakt:Isabel AlbrechtKommunikationsberatungTel.: +49 175 4173810e-mail: mail@isabel-albrecht.comOriginal-Content von: LEGO Discovery Centre Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171626/5646677