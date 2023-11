Der maximale Gewinn konnte in dieser Woche bis auf 9,41 Prozent gesteigert werden. Mit dem Anstieg über 8,00 Euro und das mittlere Bollinger-Band hat die Tomra Aktie am Freitag zwei kleinere Kaufsignale geliefert und mit dem Schlusskurs auf Wochenhoch wäre der Weg jetzt charttechnisch betrachtet bis auf 9,00 Euro frei. Auf MarketScreener liegt der durchschnittliche Zielkurs in NOK knapp 3 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag, das höchste Kursziel ...

