Energiekontor Aktien ISIN: DE0005313506 haben im Wochenverlauf 14,44 Prozent an Wert verloren. Damit gehörte der Bremer Projektentwickler und Windparkbetreiber zu den zwei größten Verlierern im TecDAX und SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 64,00 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 77,20 Euro auf Xetra gesehen. Schaut man auf den Chart, fällt einem die altbekannte Börsenweisheit "Greife nie in ein fallendes Messer" ein. ...

