Für die Richemont-Aktie (WKN: A1W5CV) ging es am Freitag um über -5% bergab. Damit setzte der Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern seinen seit über drei Monaten andauernden Abwärtstrend weiter fort. Waren die Quartalszahlen des Luxusgüterherstellers so enttäuschend? Richemont vorgestellt Die Compagnie Financière Richemont ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern, der vor allem in den Bereichen Schmuck, Uhren und Schreibgeräte tätig ist. Aber auch Designerbekleidung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...