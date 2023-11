EQS-Ad-hoc: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

EV Digital Invest AG: Operative Entwicklung in herausforderndem Marktumfeld übertrifft Analystenschätzung



12.11.2023 / 16:02 CET/CEST

AD HOC MITTEILUNG

EV Digital Invest AG: Operative Entwicklung in herausforderndem Marktumfeld übertrifft Analystenschätzung

Berlin, 12. November 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiber der digitalen Investmentplattformen "Engel & Völkers Digital Invest" sowie "Digital Investment Assets", erwartet für das Gesamtjahr 2023 auf Basis der indikativen Geschäftszahlen vom 1. bis zum 3. Quartal 2023 die aktuelle Analystenschätzung zu übertreffen. Der Vorstand der EV Digital Invest AG geht für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 davon aus, dass sowohl die operativen Einnahmen (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge reduziert um einmalige Sondereffekte) als auch das operative Ergebnis über der aktuellen Analystenschätzung liegen werden. Die operativen Einnahmen werden im Vergleich zur aktuellen Analystenschätzung um 40 Prozent bis 60 Prozent höher erwartet. Das operative Ergebnis wird mit 5 Prozent bis 15 Prozent ebenfalls besser erwartet als in der aktuellen Analystenmeinung abgebildet. Die aktuelle Analystenschätzung sieht für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 2,8 Mio. EUR und ein EBIT von -3,9 Mio. EUR vor.



Vor dem Hintergrund des nach wie vor herausfordernden Marktumfeldes gibt der Vorstand der EV Digital Invest AG für die Folgejahre weiterhin keine konkrete Prognose ab.



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf ihren digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen - von Immobilien über ETFs bis hin zur vollständigen Vermögensverwaltung. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten.



Unter der Marke "Engel & Völkers Digital Invest" erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Die EV Digital Invest AG hat Immobilienprojekte mit über 230 Mio. Euro finanziert.



Unter der Marke "Digital Invest Assets" bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt & -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren.



Mehr Informationen:

http://www.ev-digitalinvest.de/

www.digitalinvest-assets.de



ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt:

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de



Ende der Insiderinformation



