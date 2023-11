So startet der DAX in die neue Handelswoche. Außerdem im Fokus: die Aktien von FMC, Novo Nordisk und Talanx. Am deutschen Aktienmarkt haben am Montag die Indizes zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche moderat zugelegt. Der Leitindex DAX näherte sich wenige Minuten nach der Eröffnung mit plus 0,34 Prozent auf 15 286,37 Punkte seinem Freitagshoch.Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,27 Prozent auf 25 358,77 Zähler. Für den Eurozonen-Index ...

