Die FCR Immobilien AG hat Eckdaten für das 3. Quartal/9 Monate 2023 veröffentlicht, die die erfreuliche Geschäftsentwicklung trotz des schwierigen Marktumfeldes unterstreichen. Dank indexierter Mieten und weiterem Leerstandsabbau stiegen die Mieterlöse und das EBITDA um 8% auf EUR 27,7 Mio. bzw. EUR 19,3 Mio. an. Das operative Ergebnis (FFO) blieb mit EUR 6,8 Mio. stabil und zeigt einmal mehr die Resistenz des Geschäftsmodells gegenüber steigenden Zinskosten. Nach dem erfolgreichen Verkauf des letzten verbliebenen Trading Assets - dem Hotel Il Pelagone in Italien - konzentriert sich das Unternehmen nun ausschließlich auf die lukrative Nische der Gewerbeimmobilien an aussichtsreichen Sekundärstandorten. AlsterResearchs Analysten sehen sich durch die 9-Monatszahlen in ihren Schätzungen für das Gesamtjahr bestätigt und bekräftigen daher ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 23,50. Am 14.11. wird FCR einen "Earnings Call" abhalten und unter anderem über die Begebung der neuen 7,25%-Anleihe berichten. Zur Anmeldung hier: https://research-hub.de/events/registration/2023-11-14-14-00/FC9-GR Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





