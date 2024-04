FCR Immobilien kündigt eine plangemäße Rückzahlung ihrer am 30. April fälligen Anleihe an. Man habe mit heutigem Tag den Gesamtbetrag der Anleihe an das Bankhaus Gebr. Martin AG überwiesen, so das Immobilien-Unternehmen aus Pullach im Isartal am Mittwoch. In der vergangenen Woche hatte FCR Immobilien vorläufige Zahlen für 2023 vorgelegt. Der Vorsteuergewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...