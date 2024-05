Die FCR Immobilien AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen der Immobilienbranche. Die Aktiengesellschaft konzentriert sich auf Einzelhandelsimmobilien in etablierten Sekundärstandorten in Deutschland mit Ankermietern, bei denen es sich hauptsächlich um Lebensmittelgeschäfte mit hoher Glaubwürdigkeit handelt. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 06.05.2024 um 11:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Falk Raudies, CEO und Christoph Schillmaier, CFO der FCR Immobilien AG. Das Management wird die Ergebnisse des Geschäftsjahres 23 kommentieren und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-05-06-11-00/FC9-GR zur Verfügung gestellt.





