Die FCR Immobilien AG hat den testierten Jahresabschluss 2023 vorgelegt, der die vorläufigen Ergebnisse bestätigte. Trotz der Herausforderungen auf dem deutschen Immobilienmarkt hat das Unternehmen positive Ergebnisse erzielt: Die Umsatzerlöse stiegen um 58% auf EUR 56,6 Mio., getragen von höheren Mieteinnahmen und Immobilienverkäufen über den Gutachterwerten. Die Funds from Operations (FFO) gingen zwar leicht auf EUR 8,2 Mio. zurück, wiesen aber in den letzten Jahren ein jährliches Wachstum von 18% auf, was einmal mehr die gute Cashgenerierung des Geschäftsmodells der FCR unterstreicht. Dennoch wird die Aktie derzeit mit einem Abschlag von rund 30% auf den NAV gehandelt, was mwb research als nicht gerechtfertigt ansieht. Die Analysten bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 20,50. Ein Earnings Call findet am Montag, 06. Mai um 11 Uhr MESZ statt. Anmeldung unter folgendem Link: https://research-hub.de/events/registration/2024-05-06-11-00/FC9-GR . Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





